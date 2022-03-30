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Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін

Валентин Попов очолює Кальміуське відділення Нацполіції України.

Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник Нацполіції Валентин Попов

Керівник Кальміуського відділення поліції Маріуполя підполковник поліції Валентин Попов перейшов на бік окупантів.

Про це повідомив екскерівник Головного управління Національної поліції в Донецькій області, заступник очільника Нацполіції України, генерал В’ячеслав Аброськін.

"Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донеччини, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо, коли ще кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту та контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок та дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції підполковник поліції Валентин Попов", – написав Аброськін у фейсбуці.

Він згадав, як колись казав вже покійному другу перекінчика, підполковнику міліції, що Валентин Попов дуже слабкий духом.

"Він мене переконував у зворотному, але час показав, що він не просто слабкий духом, він – зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності", – розповів Аброськін.

Генерал поліції наголосив, що всім, хто допомагає маріупольцям вибратися з оточення, слід враховувати наявність зрадника на блокпосту російських окупантів.

Нагадаємо, майже тиждень тому генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя в обмін на звільнення дітей Маріуполя.

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