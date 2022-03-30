Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому

У ніч на 30 березня відбулося три удари по промислових об'єктах області. Інформацію про постраждалих уточнюють.

У ніч на 30 березня російська армія завдала ракетного удару по Хмельницькому. Це сталося вперше з початку вторгнення Росії в Україну.

Як повідомив міський голова Олександр Симчишин, обійшлося без постраждалих.

"Стосовно Хмельницького, то ця ніч і цей прильот став першим від 24 лютого. З того всього, що можна говорити, ситуація повністю під контролем. Усі відповідні служби спрацювали чітко, оперативно, якісно. Ситуація під повним контролем. Наразі життю хмельничан, біженців, які в нас живуть, нічого не загрожує. Немає ні постраждали, ні поранених", – сказав Симчишин в ефірі "24 каналу".

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що удень 29 березня ворог завдав ракетного удару по військовому об’єкту у Старокостянтинові. Вночі відбулося три удари по промислових об'єктах області.

Наразі рятувальник локалізували пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.