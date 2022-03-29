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Росія завдала удару по аеродрому під Хмельницьким

Знищено весь запас паливно-мастильних матеріалів.

Росія завдала удару по аеродрому під Хмельницьким
Фото: facebook.com/PvkZahid

У вівторок, 29 березня, російська армія завдала удару по Старокостянтинову, що за 47 км від Хмельницького. Обійшлося без жертв, але знищено всі запаси паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив міський голова Микола Мельничук.

"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно, Бог бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали як стратегічний запас", – написав він у фейсбуці.

Микола Мельничук попросив усіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися в міську раду або до нього особисто. 

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