Зловмисниця знаходила в інтернеті авторів оголошень про пошук житла у західних регіонах України, тоді телефонувала їм і пропонувала "житло" у Львові.

Кіберполіція Одещини спільно із Чорноморським відділом поліції викрили зловмисницю, яка отримувала гроші від біженців за надання в оренду неіснуючих квартир.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства.

З1-річна жителька Харківщини нещодавно сама змушена була тікати від обстрілів. Коли волонтери безоплатно знайшли для неї житло, жінка вирішила розпочати "бізнес".

"В Інтернеті зловмисниця знаходила авторів оголошень про пошук житла у західних регіонах України. Далі жінка телефонувала громадянам і пропонувала в оренду неіснуючу квартиру у Львові", - розповіли в кіберполіції.

Потерпів від афери харків'янин, який намагався вивезти рідних у безпечне місце і шукав житло. Він заплатив 17 тисяч гривень авансу аферистці, а опісля уже не міг з нею сконтактувати.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці може загрожувати до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше кіберполіція Одещини викрила шахраїв, що теж здавали переселенцям в "оренду" житло, якого не існує. Фігуранти просили передоплату на картку - від 2 000 до 10 000 гривень за об’єкт. Отримавши гроші, правопорушники блокували номери клієнтів і більше не виходили на зв’язок.

Також правоохоронці затримали двох 21-річних мешканців Кривого Рогу, які пропонували біженцям транспортні послуги, але зникали після передоплати. Отримавши від потерпілих 500-1000 гривень авансу, зловмисники навіть не думали виконувати рейси, не виходили на зв’язок або ж блокували клієнтів.