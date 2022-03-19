Отримавши передплату, зловмисники блокували номери клієнтів і більше не виходили на зв’язок.

Кіберполіція викрила шахраїв, що"здавали в аренду" неіснуюче житло українцям, які тікали на захід країни від російської агресії.

Схему викрили співробітники кіберполіції Одещини спільно із Суворовською окружною прокуратурою Одеси, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Двоє чоловіків розміщували в Інтернеті оголошення щодо надання в оренду неіснуючих квартир. Зловмисники пропонували житло у західних регіонах України, орієнтуючись на потреби біженців. Фігуранти просили передплату на картку - від 2 000 до 10 000 гривень за об’єкт. Отримавши гроші, правопорушники блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв’язок", - розповіли в поліції

Один з фігурантів зараз знаходиться на тимчасово окупованій території Донеччини. В оселі спільника, жителя Одеси, правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено мобільні телефони та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити комплексну програму підтримки громадян, які втратили свої домівки через військове вторгнення Росії. Так, за його словами, уряд уже готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців і організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни.

Ще один важливий компонент - це підтримка тих, хто розмістив у себе біженців. Як мінімум, вони отримають відшкодування виплат за комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців.