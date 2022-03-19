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На Чернігівщині українські військові знищили дві батареї окупантів

Знищено батарею «Ураганів» та підрозділ самохідних артилерійських установок. 

На Чернігівщині українські військові знищили дві батареї окупантів
Фото: Макс Левін

Бійці підрозділів оперативного командування «Північ» знищили чергову партію військової техніки окупантів.

Про це повідомив пресцентр ОК "Північ".

"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ «Ураган» та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С. Фото пейзажу - згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ знову атакували російських окупантів і завдали чергового удару по аеродрому в Чорнобаївці (Херсонська область).

Також Повітряні Сили Збройних Сил України 18 березня уразили 10 повітряних цілей.

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