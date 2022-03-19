Ворог неприцільно обстрілює населені пункти Київщини та намагається оточити Харків, – зведення ОДА

У Київській області майже всю ніч зберігалась загроза ракетних ударів. Під активним та неприцільним вогнем противника лишаються Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель і населені пункти Макарівської громади.

Найбільш страждає цивільна житлова забудова та інфраструктура. В селі Нові Петрівці – загоряння на сміттєзвалищі. На Чернігівщині за ці ніч і вечір було декілька повітряних тривог. Кількість обстрілів міста за добу зменшилась, повідомили в зведенні від ОДА станом на 8 ранку.

Охтирський та Сумський райони росіяни обстрілювали з артилерії. Збитки встановлюються. В селах під кордоном, куди зайшов ворог, триває терор і геноцид місцевого населення.

Житомирщина пережила ніч неспокійно, були повітряні тривоги. По Народичам завдали авіадуарів, зруйновано склад.

Дніпропетровщина, Кіровоградщина – тихо. Запорізька область – без змін, вночі тихо.

Росіяни продовжують спроби оточити Харків, але ЗСУ тримають позиції, кількість обстрілів цієї ночі зменшилась. По області бої тривають в Ізюмському напрямку, вчора через обстіли гуманітарний коридор не запрацював.

Рівненщина, Волинь, Вінничина, Закарпаття, Хмельницька область, Тернопіль, Черкаси, Львів, Полтавщина, Чернівці, Івано-Франківськ – спокійно.

На Донеччині ніч була складною. Росіяни пішли в наступ на Марʼїнку. Постійні обстріли по населених пунктах Авдіївка, Очеретине. Верхньоторецьк – авіаудар. Інформація по загиблих та постраждалих наразі відсутня.

В Луганській області внаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів. Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я. 4 загиблих 10 поранених за добу. Без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю.Знеструмлені 38 населених пунктів.

Миколаївщина – вночі лунало кілька тривог. Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.

Херсонщина потерпає від ворожої окупації з усіх напрямків. В області більше 70 населених пунктів залишаються без електропостачання – це майже 50 тисяч громадян. Стільки ж користувачів вже значний час не мають води.

Одеса – спокійно.