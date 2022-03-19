Збройні сили вшосте атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

ЗСУ знову атакували російських окупантів і завдали чергового удару по аеродрому в Чорнобаївці (Херсонська область).
Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.
«Тільки не смійтеся. Але ми влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте», – написав він.
Нагадаємо, 15 березня українські артилеристи прицільним вогнем знищили та пошкодили близько пів сотні вертольотів на аеродромі в Чорнобаївці.
Перед тим кількадесят гелікоптерів на цьому ж аеродромі було знищено 7 березня.
Уперше ворожа техніка у Чорнобаївці була знищена ще 27 лютого.