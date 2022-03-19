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Зеленський анонсував повне перезавантаження митниці

Зокрема йдеться про скасування мита та ПДВ.

Зеленський анонсував повне перезавантаження митниці
Фото: ОП

Кабінет міністрів України запропонував переформатувати роботу митниці з метою спрощення поставок товарів для оборони та гуманітарних вантажів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні до громадян.

"Протягом дня посадовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики", - сказав президент.

Він також наголосив, що тепер поставки не обкладатимуться податком на додану вартість, і знімаються будь-які інші мита і платежі.

"Прибираємо абсолютно всю бюрократію, абсолютно всі папірці, а також ПДВ, мита, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла - щоб людський фактор не заважав швидкості поставок товарів. Вони дуже потрібні саме зараз", - зазначив президент.

Нагадаємо, у своєму зверненні Зеленський також заявив, що змістовні переговори про мир і безпеку для України - це єдиний шанс для Російської Федерації зменшити шкоду від власних помилок.

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