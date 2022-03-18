Український бізнес активно використовує 44 програмні продукти РФ: перелік ризикованих програм

Перелік програмного забезпечення російського походження, яке несе ризики однак активно користується в Україні бізнес - структврами включає 44 програмних продукти.

Про це повідомляється на сайті Опендатабот.

"Використання у роботі компанії ПЗ, що має російське походження, несе одразу кілька ризиків. Окрім зрозумілої на поверхні співпраці та сплати послуг компанії-агресора, бізнес також ризикує втратити інформацію або опинитися у ситуації, коли дані напряму потрапляють до агресора", - зазначено у повідомлені стосовно цього

При цьому є низка продуктів українських та світових компаній, якими можна безпечно замінити ПЗ російського походження.