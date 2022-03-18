Світовий банк спрямує майже $100 млн на виплату стипендій в Україні

Гроші підуть на підтримку вищої освіти в Україні в умовах війни.

Світовий банк надасть майже 100 млн доларів на підтримку вищої освіти в Україні в умовах війни. Гроші, зокрема, підуть на виплату академічних і соціальних стипендій, передає ZN.ua.

У фінустанові зазначили, що через війну багато українських сімей не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

«Стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою, сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання», - повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.

Виділення коштів передбачено в межах нового компоненту спільного проєкту Міністерства освіти України та СБ «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».