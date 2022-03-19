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Учора в Харківській області рятувальники 33 рази виїжджали на ліквідацію пожеж і руйнувань від обстрілів

Одна людина загинула. 

Учора в Харківській області рятувальники 33 рази виїжджали на ліквідацію пожеж і руйнувань від обстрілів
Рятувальники деблокують чоловіка з-під завалів у Харкові
Фото: ДСНС

18 березня в Харківській області рятувальники здійснили 33 виїзди для ліквідації пожеж і розбирання зруйнованих обстрілами будинків. Урятовано чотирьох людей.

Під час обстрілу вранці пʼятниці зазнали сильних руйнувань виш і сусідні будинки. Крім того, у квартирах девʼятиповерхівок виникли пожежі. Загинула одна людина, ще 10 постраждали, повідомили в ДСНС.

Із пожежі врятовано жінку, чоловіка витягнули з-під завалу. 

"Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних та інших об'єктів", – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, вчора у Харкові внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано приміщення регіонального інституту держуправління Національної академії державного управління при президентові України. Загалом зруйновано більш ніж 700 будівель, з них понад 600 – житлові будинки. 

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