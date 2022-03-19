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ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова

Через великі втрати країна-окупантка розглядає варіант тотальної мобілізації. 

ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
Андрій Мордвічев, генерал-лейтенант в армії окупантів
Фото: Цензор

За минулу добу українські захисники і захисниці знищили декілька колон техніки росіян у Сумській і Миколаївській областях. Також вони ліквідували командувача 8 загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил окупанта генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку.

"Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога – 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БпЛА та 4 крилаті ракети. Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Російської Федерації буде прийнято рішення внесення змін до чинного законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни", – додали в Генштабі. 

Не виключається низка провокацій на території Росії із загибеллю мирного населення, як це було перед початком Другої чеченської кампанії. 

"Це дасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян", – йдеться в повідомленні.

З території України продовжують доправляти загиблих і поранених військовослужбовців окупаційних військ. У місті Гомель (Білорусь) для прийому і лікування поранених окупантів залучені всі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або скасовано, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників. 

"Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні проти України", – додали в ЗСУ. 

За даними українського журналіста Андрія Цаплієнка, Мордвичова ліквідували в Чорнобаївці, що на Херсонщині. Там ЗСУ вчора вшосте завдали удару по аеродрому, де вирішив базуватися ворог. 

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