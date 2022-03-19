Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва

Росіяни днями намагались прорватися з північного напрямку, але захисники завадили їм і забрали ворожий танк Т-72.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео Сухопутних військ, які тримають оборону Києва.

Днями росіяни намагались прорватися на північному напрямку столиці, але зазнали втрат у техніці та живій силі.

"Ми перегнали, забрали Т-72 російський. Позабирали снаряди собі потрібні", – розповів військовий Сухопутних військ Грифон.

Генерал-полковник, командувач оборони Києва і Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив злагоджену дію механізованих підрозділів, артилеристів, які дають гідну відсіч противнику.

"Сьогодні ситуація в смузі оперативної відповідальності стабільна, не спостерігаємо ні обстрілів, ні якихось наступальних дій", – зазначив він.

Зараз ворог завдає ударів по Києву тільки дистанційно, ракетами.

Нагадаємо, план швидкого захоплення Києва в Росії провалився. На сьогодні по правому березі Дніпра ворога зупинено майже на відстані 70 кілометрів. Довкола Києва є два кільця оборони, облаштовані фортифікаційні споруди, є ППО. Попри наявність ППО, не можна нехтувати правилами й ігнорувати сигнали повітряної небезпеки.

У Києві також ефективно діє протидиверсійна діяльність. За останні дні знищили близько 100 диверсантів, а за весь період – 35 диверсійних груп.