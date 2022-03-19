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Німеччина відправила Україні протипожежне обладнання

21 березня також приїдуть дев’ять вантажівок для перевезення важкого пожежного обладнання.

Німеччина відправила Україні протипожежне обладнання
Фото: president.gov.ua

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила про відправку Україні важкого протипожежного обладнання та засобів цивільного захисту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю, 18 березня, до України відправили 21 портативний пожежний насос, а також велику кількість захисного одягу, рятувального обладнання та евакуаційний автобус.

У понеділок, 21 березня, приїдуть дев’ять вантажівок для перевезення важкого пожежного обладнання, а в середу – близько 1600 дихальних апаратів.

"В Україні зараз важливо конкретно допомагати людям, які потребують допомоги. Ми тісно співпрацюємо з Україною над політикою розвитку протягом багатьох років. Звичайно, наші проєкти не можуть продовжуватися, як раніше. Тому ми діяли швидко та змінили механізми на гострі потреби цієї надзвичайної ситуації" - сказала Шульце.

За словами Шульце, 2000 електрогенераторів і численні резервуари для води, намети та спальні мішки вже на шляху до України.

"Порядок дня – це швидка та небюрократична допомога, яка доставляється день за днем туди, де вона найбільше потрібна. Наприклад, ми допомагаємо вогнегасниками, вантажівками, електрогенераторами, житлом для людей, які втікають, і психологічною підтримкою" - зазначила міністр.

Нагадаємо, що Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які вона у свою чергу передасть Україні.

Також дві найбільші енергетичні компанії Німеччини оголосили, що не будуть укладати нові угоди на купівлю російських газу та вугілля.

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