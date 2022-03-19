​Голова МЗС Британії: санкції проти російських олігархів не знімуть ніколи

"Ці олігархи дозволили Путіну робити те, що він робить. На його руках кров".

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що санкції проти російських олігархів, запроваджені через військове вторгнення РФ в Україну, ніколи не будуть зняті.

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті The Times, пише УНІАН.

"Це надзвичайно складно. Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров", - наголосила Трасс.

Вона зазначила, що, ймовірно, російський олігарх, власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович не зможе повернутися до Британії. "Я не бачу такої ситуації", - каже Трасс.

Міністерка також наголосила, що Захід має взяти урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів Холодної війни.

"Це почалося з кінця Холодної війни, коли ми скоротили наші витрати на оборону. Я думаю, що Захід почав втрачати пильність у роки Блера (Тоні Блер - прем'єр-міністр Британії 1997-2007 рр. - Ред.) і продовжував до нинішніх часів. Була низка переломних моментів. І в кожен момент Захід не сприймав серйозно те, що планував Путін", - сказала Трасс.

Вона наголосила, що більше не має бути жодного примирення з авторитарними режимами.

"За останні 20 років було занадто багато примирень з авторитарними режимами для торгівлі та економічного зростання, занадто багато безпечності та недостатньо уваги безпеці й обороні. Це загальна проблема... У цілому вільний світ занадто багато уваги приділяв отриманню дешевої нафти, дешевої електроніки, дешевих товарів за рахунок нашої свободи і безпеки", - зазначила Трасс.

Нагадаємо, з 14 березня Велика Британія запровадила санкції проти 370 осіб з Росії та Білорусі, зокрема, - російських олігархів і членів їхніх сімей, російських політиків і пропагандистів Путіна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив прем'єру Британії та керівниками країн Балтії та Північної Європи, що санкцій, які світова спільнота наклала на Росію, недостатньо для того, щоб Москва припинила війну проти України.

Прем'єр Британії Борис Джонсон також переконаний, що Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту РФ Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. На його думку, Росію слід залишити без прибутків від продажу нафти й газу.