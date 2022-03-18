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Більшість членів Радбезу ООН відкинули російські фейки про "біолабораторії" США в Україні, - Подоляк

Сьогодні за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання "з украй цинічним та фейковим порядком денним".

Більшість членів Радбезу ООН відкинули російські фейки про "біолабораторії" США в Україні, - Подоляк
Михайло Подоляк
Фото: Twitter

Сполучені Штати Америки та переважна більшість держав-членів Радбезу ООН відкинули фейкові звинувачення Росії щодо "військово-біологічної діяльності США в Україні".

Про це написав у своєму Telegram-каналі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він повідомив, що сьогодні за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН "з украй цинічним та фейковим порядком денним": "Щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні".

"І хоча нині для будь-кого у світі зрозуміла безпідставність і брехливість усіх російських публічних заяв (і це попри феєричні витрати на лобі та пропаганду), Росія таки намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з військово-біологічною активністю США на території України. Нонсенс? Так. Але ж Росія давно не послуговується логікою. Тому США та абсолютно переважна більшість держав – членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян", - зазначив Подоляк.

При цьому, він наголосив, що наразі навіть в ООН не виключають, що такі заяви РФ можуть бути одним з імовірних етапів підготовки до можливих біологічних/хімічних операцій в Україні.

Нагадаємо, раніше представник України в ООН Сергій Кислиця також заявив, що поширення Росією фейків про виготовлення в Україні хімічної та біологічної зброї може свідчити про те, що окупант готує ще одну операцію "під чужим прапором".

Кислиця вважає, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі має підтримати депутінізацію Росії та її поступове повернення до міжнародного права в постпутінську епоху.

Росія чи не щодня оприлюднює нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами.

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