У міноборони РФ заявили, що в Україні проводили досліди з коронавірусом кажанів

Російське міністерство оборони стверджує, що в українських біолабораторіях, які створені та фінансовані США, "проводилися експерименти зі зразками коронавірусу кажанів".
Про це на брифінгу 10 березня заявив офіційний представник міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков.
У Москві стверджують, що аналізують передані співробітниками українських біолабораторій документи про секретну військово-біологічну діяльність США.
"Згідно з документами, американська сторона планувала вести в Україні у 2022 році роботи з патогенами птахів, кажанів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки", – цитує Конашенкова "Ехо Кавказу" (проєкт Радіо Свобода).
Російське державне інформагентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ повідомляє, що "проєкт P-781 США, який розроблявся в лабораторіях України, вивчав кажанів як агенти біологічної зброї".
"Аналіз матеріалів підтверджує факт передачі з біолабораторії у Харкові за кордон понад 140 контейнерів з ектопаразитами кажанів. Один із документів підтверджує, що небезпечні дослідження у біолабораторіях України проводяться під керівництвом фахівців із США", – передає ТАСС.
Нагадаємо, сьогодні після перемовин з главою МЗС України Дмитром Кулебою російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що біологічна зброя, яку створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою.