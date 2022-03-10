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У міноборони РФ заявили, що в Україні проводили досліди з коронавірусом кажанів

Йдеться нібито про "роботи з патогенами птахів, кажанів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".

У міноборони РФ заявили, що в Україні проводили досліди з коронавірусом кажанів
Фото: скрин відео

Російське міністерство оборони стверджує, що в українських біолабораторіях, які створені та фінансовані США, "проводилися експерименти зі зразками коронавірусу кажанів".

Про це на брифінгу 10 березня заявив офіційний представник міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков.

У Москві стверджують, що аналізують передані співробітниками українських біолабораторій документи про секретну військово-біологічну діяльність США.

"Згідно з документами, американська сторона планувала вести в Україні у 2022 році роботи з патогенами птахів, кажанів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки", – цитує Конашенкова "Ехо Кавказу" (проєкт Радіо Свобода).

Російське державне інформагентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ повідомляє, що "проєкт P-781 США, який розроблявся в лабораторіях України, вивчав кажанів як агенти біологічної зброї".

"Аналіз матеріалів підтверджує факт передачі з біолабораторії у Харкові за кордон понад 140 контейнерів з ектопаразитами кажанів. Один із документів підтверджує, що небезпечні дослідження у біолабораторіях України проводяться під керівництвом фахівців із США", – передає ТАСС. 

Нагадаємо, сьогодні після перемовин з главою МЗС України Дмитром Кулебою російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що біологічна зброя, яку створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою.

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