"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГоловнаСвіт

Лідери ЄС планують запропонувати Україні поглиблене співробітництво

Вони також збираються посилювати тиск на Росію та Білорусь. 

Лідери ЄС планують запропонувати Україні поглиблене співробітництво
Фото: EPA/UPG

Лідери ЄС збираються запропонувати Україні більш тісне партнерство. Про це пише Reuters із посиланням на драфт декларації.

Найближчим часом очільники 27 держав-членів Євросоюзу зберуться у Версалі, щоб обговорити заявку на вступ від України. 

"28 лютого 2022 року президент України подав заявку на членство в Європейському Союзі. Єврорада запропонувала Європейській комісії висловитися щодо цієї заявки. В очікуванні цього та без зволікань ми ще більше поглибимо наші звʼязки та партнерство", – йдеться у проєкті документа, який ще може змінитися. 

У драфті також зазначено, що лідери держав ЄС займатимуться тим, щоб санкції проти Росії, впроваджені через розвʼязану нею війну, були реалізовані, і що за потреби вони готові додати обмежувальні заходи. Також вони мають чинити тиск і на Росію, і на Білорусь.

"Інтерфакс-Україна" додає, що в проєкті рішення Версальського саміту зазначено, що "Україна належить до європейської сім'ї", проте статус кандидата не прописано.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, Володимир Зеленський підписав заявку на приєднання до Євросоюзу за спрощеною процедурою. Європарламент рекомендував надати Україні статус країни-кандидата на вступ. З таким статусом держава може жити десятиліттями. Наступною своє рішення щодо надання Україні статусу кандидата скаже Єврокомісія.

Bloomberg писало, що Німеччина, Нідерланди та низка інших країн наполягають на тому, щоб спочатку Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство. 

Президент Зеленський 10 березня повідомив, що Україна чекає на потужну підтримку та конкретний сигнал від обговорення лідерами Європейського Союзу заявки на приєднання від України.

Саміт у Версалі планується на 10-11 березня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також