Лідери ЄС планують запропонувати Україні поглиблене співробітництво

Вони також збираються посилювати тиск на Росію та Білорусь.

Лідери ЄС збираються запропонувати Україні більш тісне партнерство. Про це пише Reuters із посиланням на драфт декларації.

Найближчим часом очільники 27 держав-членів Євросоюзу зберуться у Версалі, щоб обговорити заявку на вступ від України.

"28 лютого 2022 року президент України подав заявку на членство в Європейському Союзі. Єврорада запропонувала Європейській комісії висловитися щодо цієї заявки. В очікуванні цього та без зволікань ми ще більше поглибимо наші звʼязки та партнерство", – йдеться у проєкті документа, який ще може змінитися.

У драфті також зазначено, що лідери держав ЄС займатимуться тим, щоб санкції проти Росії, впроваджені через розвʼязану нею війну, були реалізовані, і що за потреби вони готові додати обмежувальні заходи. Також вони мають чинити тиск і на Росію, і на Білорусь.

"Інтерфакс-Україна" додає, що в проєкті рішення Версальського саміту зазначено, що "Україна належить до європейської сім'ї", проте статус кандидата не прописано.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, Володимир Зеленський підписав заявку на приєднання до Євросоюзу за спрощеною процедурою. Європарламент рекомендував надати Україні статус країни-кандидата на вступ. З таким статусом держава може жити десятиліттями. Наступною своє рішення щодо надання Україні статусу кандидата скаже Єврокомісія.

Bloomberg писало, що Німеччина, Нідерланди та низка інших країн наполягають на тому, щоб спочатку Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство.

Президент Зеленський 10 березня повідомив, що Україна чекає на потужну підтримку та конкретний сигнал від обговорення лідерами Європейського Союзу заявки на приєднання від України.

Саміт у Версалі планується на 10-11 березня.