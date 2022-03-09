ЄС готує санкції проти 100 російських високопосадовців, - Боррель

Країни ЄС планують запровадити санкції проти 100 осіб у зв'язку з агресією РФ проти України, заявив у середу голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише "Інтерфакс-Україна".
"Країни-члени ЄС працюють над новим пакетом санкцій, дія яких пошириться на майже 100 осіб, які мають різні рівні влади (Росії. - Ред.), а також над економічними санкціями", - заявив Боррель у Європарламенті.
Він висловив сподівання, що новий пакет санкцій ухвалять у середу до кінця сесії парламенту ЄС.
Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС має намір накласти санкції на 14 громадян Росії, серед них - низка заможних осіб, членів їхніх сімей. Окрім того, за даними агентства, під санкціями можуть опинитися десятки законодавців.
Водночас у Брюсселі мають намір відмовитися від обговорення санкцій щодо портів, зазначало Bloomberg із посиланням на неназваних дипломатів.
Нагадаємо, 23 лютого Євросоюз запровадив санкції щодо Російської Федерації, яка визнала самопроголошені республіки українського Донбасу. 26 лютого - на другий день російського вторгнення в Україну - ЄС запровадив другий пакет санкцій щодо РФ через її напад на Україну, зокрема, проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, заступника голови ради безпеки Дмитра Медведєва, спеціального представника президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергія Іванов, голови МВС Володимира Колокольцева. А також проти депутатів російської Держдуми і деяких білоруських високопосадовців.