США не будуть прикривати Україну "Залізним куполом", але розглядають можливості іншої ППО

Створити в Україні систему протиповітряної оборони "Залізний купол" складно, але розглядається можливість використання інших систем ППО. Про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила на слуханнях у Сенаті, пише "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на питання сенатора Нуланд сказала, що розгортання "Залізного купола" є складним, бо потребує підготовки та вміння розмістити його. Водночас Штати продовжують вивчати можливість розширення військової допомоги для України і посилення санкцій проти РФ.

Нуланд також заявила, що США "слід розглянути" питання внесення Росії до американського списку країн-спонсорів тероризму.

"Залізний купол" – розробка, побудована ізраїльською оборонною компанією Rafael спільно з американською Raytheon – зарекомендував себе як один з найефективніших у світі "вбивць" ракет малої дальності.

Нагадаємо, Україна просить закрити небо від російських ракет і літаків з першого дня війни. Ворог завдає авіаударів по мирному населенню. НАТО відмовляється закривати повітряний простір над Україною, аргументуючи це небажанням надсилати своїх військових для війни проти Росії. Тому Україна просить союзників передати достатню кількість літаків і ППО, щоб ми самостійно могли закривати небо.

Уряд Польщі вчора погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. У той самий час Польща просить США надати вживані літаки з відповідними оперативними можливостями. Польща готова негайно встановити умови закупівлі літаків. Однак у США відповіли, що "не вважають спроможною" цю пропозицію. Для них "просто незрозуміло, що є достатнє обґрунтування".