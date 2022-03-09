​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
ГоловнаСвіт

Франція передала Україні 20 тонн медикаментів та іншої допомоги, - Мінсоцполітики

Її вже відправили адресатам, повідомили в міністерстві.

Франція передала Україні 20 тонн медикаментів та іншої допомоги, - Мінсоцполітики

20 тонн медикаментів та іншої допомоги з Франції надійшли для потреб Національної поліції та постраждалих від війни.

Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

"Допомога зібрана за сприяння Асоціації мерів міст Франції. Загальна вага допомоги, яка надійшла – 20 тонн, з яких п’ята частина - продукти харчування. Допомога призначена для потреб Національної поліції України та мешканців Київської області", - повідомили в міністерстві.

Гуманітарний вантаж розмістили на одному з казенних експериментальних протезно-ортопедичних підприємств. Опрацювати його допомогли 16 волонтерів.

"Сьогодні ця допомога попрямувала адресатам", - зазначили в Мінсоцполітики.

У відомстві наголосили - продовжують розширювати коло партнерів, які допомагають із залученням, опрацюванням і доставкою гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, від початку війни Україна отримала понад 400 тонн медикаментів. Найбільше допомоги надійшло з Польщі, Латвії, Великої Британії та Данії, а також від міжнародних організацій ВООЗ і UNICEF.

За перші сім днів березня Укрзалізниця доставила 8 882 тонни гуманітарної допомоги до гарячих точок України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також