Франція передала Україні 20 тонн медикаментів та іншої допомоги, - Мінсоцполітики

Її вже відправили адресатам, повідомили в міністерстві.

20 тонн медикаментів та іншої допомоги з Франції надійшли для потреб Національної поліції та постраждалих від війни.

Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

"Допомога зібрана за сприяння Асоціації мерів міст Франції. Загальна вага допомоги, яка надійшла – 20 тонн, з яких п’ята частина - продукти харчування. Допомога призначена для потреб Національної поліції України та мешканців Київської області", - повідомили в міністерстві.

Гуманітарний вантаж розмістили на одному з казенних експериментальних протезно-ортопедичних підприємств. Опрацювати його допомогли 16 волонтерів.

"Сьогодні ця допомога попрямувала адресатам", - зазначили в Мінсоцполітики.

У відомстві наголосили - продовжують розширювати коло партнерів, які допомагають із залученням, опрацюванням і доставкою гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, від початку війни Україна отримала понад 400 тонн медикаментів. Найбільше допомоги надійшло з Польщі, Латвії, Великої Британії та Данії, а також від міжнародних організацій ВООЗ і UNICEF.

За перші сім днів березня Укрзалізниця доставила 8 882 тонни гуманітарної допомоги до гарячих точок України.