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США "не вважають спроможною" пропозицію Польщі передати свої літаки для подальшого використання в Україні

Для них "просто незрозуміло, що є достатнє обґрунтування". 

США "не вважають спроможною" пропозицію Польщі передати свої літаки для подальшого використання в Україні

США "не вважають спроможною" пропозицію Польщі передати свої винищувачі МіГ-29 на американську базу Рамштайн у Німеччині. Ця пропозиція могла б допомогти закрити небо від російської авіації. 

У заяві речника Пентагону Джона Кірбі зазначено, що Штати контактують із польським урядом після оприлюдненої ним заяви. Рішення про передачу польських літаків Україні у підсумку лишається за урядом Польщі.

"Ми продовжимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо поточної допомоги Україні в галузі безпеки, оскільки, по суті, пропозиція Польщі показує лише деякі складнощі цього питання", – заявив речник.

Перспектива того, що винищувачі, "які є в розпорядженні уряду США", вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, "викликає занепокоєння у всього Альянсу".

"Нам просто незрозуміло, що для цього є істотне обґрунтування. Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних логістичних питань, але ми не вважаємо пропозицію Польщі обґрунтованою", – заявили в Пентагоні. 

Нагадаємо, уряд Польщі вчора погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. У той самий час Польща просить США надати вживані літаки з відповідними оперативними можливостями. Польща готова негайно встановити умови закупівлі літаків.

Польський уряд також просить інших членів НАТО – власників літаків МіГ-29 – діяти в тому самому напрямку.

Україна просить закрити небо від російських ракет і літаків із першого дня війни. Ворог завдає авіаударів по мирному населенню. НАТО відмовляється закривати повітряний простір над Україною, аргументуючи це небажанням надсилати своїх військових для війни проти Росії. Тому Україна просить союзників передати достатню кількість літаків і ППО, щоб ми самостійно могли закривати небо. 

Кілька днів тому речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не заперечують проти передачі польських літаків Україні, однак зазначила, що існує кілька складних питань, зокрема питання логістики. 

«Є низка складних практичних питань, у тому числі як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться, – заявила Джен Псакі. – У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани – літаки вилітають звідти, – це може бути складною обставиною».

Очевидно, передача літаків уряду США повинна убезпечити Польщу від ймовірних агресивних дій з боку Росії. Про те, що постачання літаків Україні може поставити Польщу на лінію вогню заявляв також міністр оборони Великобританії Бен Воллес. 

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