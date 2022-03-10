Росія привʼязує припинення вогню до виконання Україною ворожих ультиматумів, – Кулеба після зустрічі з Лавровим

Лавров на зустрічі з українським міністром далі поширював наративи Путіна.

Російська сторона продовжує висувати Україні ультиматуми для припинення вогню, який вона веде по мирних українцях. Мова йде про вимоги, раніше озвучені президентом країни-окупанта Володимиром Путіним.

Україна не здалася, не здається і здаватися не буде. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив після зустрічі в Туреччині з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Ми готові до дипломатії, але поки немає дипломатичних рішень, ми будемо, жертвуючи собою, захищати нашу землю і людей від російської агресії", – заявив міністр.

Він додав, що переговори в такому форматі продовжаться, коли російська сторона стане готовою до предметної розмови, а не поширення своїх пропагандистських наративів.

Кулеба додав, що їхав на зустріч з двома завданнями: домовитися про гуманітарний коридор для цивільних із Маріуполя, де через дії Росії ситуація стала катастрофічною, та погодити принаймні добове перемирʼя для вирішення потреб мирних мешканців.

"Щодо першого питання – сподіваюся, Лавров проведе комунікацію з тими, хто ухвалює рішення, і гуманітарний коридор запрацює", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що неможливо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила напад, нема бажання це робити.

Щодо перемирʼя, то прогресу поки що немає. Але міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обох питань, утім має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.

Переговори Кулеби та Лаврова за посередництва міністра закордонних справ Туреччини Чавушоглу тривали близько 1,5 години. Зустріч проходила в Анталії.