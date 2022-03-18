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Низка європейських країн висилає російських дипломатів (оновлено)

Наразі відомо про таке рішення МЗС Болгарії, Литви, Латвії та Естонії.

Низка європейських країн висилає російських дипломатів (оновлено)
Фото: bgflags.com

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персонами нон грата десятьох російських дипломатів. 

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

"Оголосили персонами нон грата десятьох дипломатів, формулювання звичне – "діяльність, несумісна з їхнім статусом". Сприймаємо це як вкрай недружній акт і залишаємо за собою право на дії у відповідь", – заявила посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова.

У МЗС Болгарії уточнили, що дипломати мають 72 години, щоб залишити територію країни. 

"На пропозицію компетентної влади, погоджену з прем'єр-міністром Кирилом Петковим, Болгарія оголосила сьогодні десятьох російських дипломатів персонами нон грата, їм дано термін 72 години, щоб залишити країну", – йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.

Оновлення. Латвія висилає трьох співробітників посольства Росії "у зв'язку з діяльністю, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", заявив глава МЗС країни.

МЗС Литви оголосило персонами нон грата чотирьох співробітників російського посольства, Естонія вирішила вислати трьох співробітників посольства РФ, повідомило ТАСС. 

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