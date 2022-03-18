Низка європейських країн висилає російських дипломатів (оновлено)

Наразі відомо про таке рішення МЗС Болгарії, Литви, Латвії та Естонії.

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персонами нон грата десятьох російських дипломатів.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

"Оголосили персонами нон грата десятьох дипломатів, формулювання звичне – "діяльність, несумісна з їхнім статусом". Сприймаємо це як вкрай недружній акт і залишаємо за собою право на дії у відповідь", – заявила посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова.

У МЗС Болгарії уточнили, що дипломати мають 72 години, щоб залишити територію країни.

"На пропозицію компетентної влади, погоджену з прем'єр-міністром Кирилом Петковим, Болгарія оголосила сьогодні десятьох російських дипломатів персонами нон грата, їм дано термін 72 години, щоб залишити країну", – йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.

Оновлення. Латвія висилає трьох співробітників посольства Росії "у зв'язку з діяльністю, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", заявив глава МЗС країни.

МЗС Литви оголосило персонами нон грата чотирьох співробітників російського посольства, Естонія вирішила вислати трьох співробітників посольства РФ, повідомило ТАСС.