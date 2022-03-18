З початку війни Ізраїль відмовив у в’їзді 290 українцям

З початку війни з Росією в Ізраїль потрапили 12 610 громадян України.

Про це повідомив Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський з посиланням на дані МВС країни.

3500 з них мають право на репатріацію згідно з Законом про повернення. Решта 9110 громадян є біженцями і такого права не мають.

За цей період 290 громадянам України було відмовлено в’їзді в країну. Основна причина відмови – незаконне перебування в Ізраїлі в минулому та підробка документів.

“Вчора, 17 березня, до Ізраїлю прибули 1206 громадян України. 29 з них було відмовлено у в'їзді”, – додав Бродський.

Нагадаємо, 15 березня посольство України в Ізраїлі повідомило, що Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав це "недружнім кроком, який потребує негайного виправлення".

Бродський пізніше заявив, що Ізраїль не скасовував дію угоди про безвізовий в'їзд для українців. А прохання заповнити анкету й отримати дозвіл на виліт – це "тимчасовий захід, вжитий терміном на два тижні для того, щоб упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю".