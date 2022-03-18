Росію виключили з Дунайської комісії

Цього рішення Україна добивалася від початку Незалежності.

Учора, 17 березня, Дунайська комісія на позачерговій сесії у зв'язку з воєнною агресією РФ проти України та порушенням основних принципів Белградської конвенції ухвалила рішення зупинити повноваження Росії в комісії.

Міністерство інфраструктури України назвало це рішення безпрецендентним.

Там наголосили, що ще з початку 90-х років українська делегація в Дунайській комісії активно виступала проти членства Росії як правонаступниці Радянського союзу, яка не є придунайською державо. Проте, це не знаходило розуміння та підтримки партнерів.

"Комісія засудила порушення принципів щодо вільного та безпечного судноплавства на Дунаї, а також інтересів та суверенних прав України. На Росію покладається відповідальність за економічні збитки внаслідок зменшення вантажообороту в дельті Дунаю і в Чорному морі через воєнні небезпеки", – сказано в повідомленні.

Постанова міжнародної організації передбачає, що:

повноваження будь-якого представника РФ у Дунайській комісії чи його заступників відхиляються до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів;

представники Росії відсторонені від роботи усіх засідань Дунайській комісії і її робочих органів;

громадяни Росії будуть звільнені з дипломатичної та адміністративно-технічних посад Секретаріату Дунайській комісії;

звернення до Комітету з перегляду Белградської Конвенції для пошуку рішень щодо того, чи може РФ, як непридунайська держава бути і надалі стороною Конвенції.

У 2021 році головою Дунайської комісії вперше стала представниця України – посол України в Угорщині Любов Непоп. За ініціативою Мінінфраструктури та рішенням голови Дунайської комісії була скликана 12-та позачергова сесія, в межах якої й були прийняті безпрецедентні рішення, яких не вдавалося досягнути з 90-х років.

Дунайська комісії – міжнародна міжурядова організація, створена в рамках Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, підписаної в Белграді 18 серпня 1948 року. Її учасниками були Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.

Про своє бажання стати членами оновленої Дунайської комісії заявили Франція, Туреччина і Європейський Союз.