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Греція готова відбудувати пологовий у Маріуполі, - прем'єр Міцотакіс

Грецький прем'єр назвав місто "символом варварства війни".

Греція готова відбудувати пологовий у Маріуполі, - прем'єр Міцотакіс
Фото: Twitter/Prime Minister GR

Прем'єр-міністр Греції повідомив, що його країна готова взятися за відбудову зруйнованого російськими окупантами пологового будинку в Маріуполі.

Про це Кіріакос Міцотакіс написав у своєму Twitter.

"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни", - зазначив Міцотакіс.

Нагадаємо, 9 березня Росія обстріляла в Маріуполі пологовий будинок і дитячу лікарню. Наступного дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

17 березня міністр культури Італії Даріо Франческіні повідомив, що італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами Маріупольський драмтеатр.

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