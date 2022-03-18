Греція готова відбудувати пологовий у Маріуполі, - прем'єр Міцотакіс

Прем'єр-міністр Греції повідомив, що його країна готова взятися за відбудову зруйнованого російськими окупантами пологового будинку в Маріуполі.

Про це Кіріакос Міцотакіс написав у своєму Twitter.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни", - зазначив Міцотакіс.

Нагадаємо, 9 березня Росія обстріляла в Маріуполі пологовий будинок і дитячу лікарню. Наступного дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

17 березня міністр культури Італії Даріо Франческіні повідомив, що італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами Маріупольський драмтеатр.