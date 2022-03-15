Кислиця на Радбезі ООН: ОБСЄ має працювати над депутіназацією Росії

"Йдеться про виживання як ООН, так і ОБСЄ".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі має підтримати "депутінізацію" Росії та її поступове повернення до міжнародного права в постпутінську епоху.

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому співпраці ООН та ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"Йдеться про виживання як ООН, так і ОБСЄ, а також про депутінізацію Росії та її поступове повернення до положень міжнародного права в постпутінську епоху... Режим путіна наближається до свого кінця. Водночас він завдав таких великих збитків російському суспільству, що потрібні десятиліття, аби повернути росію бодай на той рівень демократії, якого вона досягла в 90-х роках минулого століття", - сказав Кислиця.

Він зазначив, що нині ОБСЄ має відігравати особливу роль у підтриманні постпутінської Росії на її майбутньому шляху повернення до родини демократичних держав – "під новим керівництвом, з новими послами та новими представниками".

"Тому я закликаю голову та інституції ОБСЄ розпочати розгляд умов роботи з постпутінською Росією, оскільки автоматичного повернення до нормального життя не буде ні тут, у Нью-Йорку, ні в ОБСЄ", - додав постпред.

Кислиця зазначив, що російські війська продовжують вчиняти в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, "стираючи будь-яку різницю із їхніми нацистськими попередниками 80-річної давнини". Він звернувся до голови ОБСЄ Збігнева Рау із закликом посприяти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова, якого катують через відмову співпрацювати з агресором.

Російські окупанти посилюють свою репресивну практику, викравши також мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва, додав Кислиця.

Постпред зазначив, що мешканці Херсона, Бердянська, Мелітополя, Енергодара та інших окупованих міст не бояться виходити на вулиці й казати окупантам: "Ідіть геть, ми – Україна".

"В Україні немає місця, де б вітали російську армію", - наголосив Кислиця.

Нагадаємо, раніше Кислиця також заявив, що поширення Росією фейків про виготовлення в Україні хімічної та біологічної зброї може свідчити про те, що окупант готує ще одну операцію "під чужим прапором". Український дипломат зауважив, що вилучені в загарбницьких військ документи та карти підтверджують спланованість ударів по житлових масивах. Такі свідчення давали і полонені російські льотчики, які скидали бомби на будинки українців.