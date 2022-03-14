​США розглядають можливість повного ембарго на торгівлю з Росією

Обговорюється заборона на імпорт із РФ нікелю, урану та титану, а також заборона на "криптоактиви російських структур".

Сполучені Штати Америки не виключають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з Російською Федерацією.

Про це повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, передає "Інтерфакс-Україна".

Адеємо в інтерв'ю телеканалу CNBC розповів, що США "все ще розглядають повне торгове ембарго та блокування доступу РФ до міжнародних водних шляхів".

Він також зазначив, що США, зокрема, обговорюють заборону на імпорт із Росії нікелю, урану та титану, а також заборону на "криптоактиви російських структур".

Нагадаємо, 12 березня Міністерство фінансів США опублікувало перелік осіб, які потрапили під нові санкції США – серед них 10 топпосадовців ВТБ Банку, олігарх Віктор Вексельберг, 12 депутатів Держдуми РФ та родина речника Путіна Дмитра Пєскова.

11 березня США заборонили постачання до Росії предметів розкоші, а також імпорт з РФ алкоголю, алмазів і морепродуктів.

Цього ж дня президент США Джо Байден підписав указ про заборону на ввезення в Росію доларових банкнот.