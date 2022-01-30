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Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT

Серед стримуючих заходів передбачено санкції проти найбільших банків та фінансових установ РФ.

Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Фото: EPA/UPG

Найсміливіші санкції, якими президент США Джо Байден погрожує Росії для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку, але водночас й економіку інших країн.

Про це пише The New York Times.

Санкції можуть спричинити у Росії сильну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Вони можуть “зробити боляче” як мільярдерам, так і державним чиновникам і родинам середнього класу.

Серед стримуючих заходів передбачено санкції проти найбільших банків та фінансових установ РФ, що неминуче вплине на повсякденне життя у країні.

Ексвисокопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Барака Обами Едвард Фішман заявив, що жорсткі санкції вдарять по всій російській економіці, що “безумовно, вплине на звичайних росіян”. 

“Вашингтон сподівається кувалдою вибити опори російської фінансової системи”, – зазначає видання.

Аналітики зі свого боку застерігають, що така стратегія пов’язана з політичними та економічними ризиками. “Жодна країна ніколи не намагалася ввести широкі санкції проти таких великих фінансових установ та економіки розміром з російську. А “швидка та жорстка” реакція, яку обіцяли чиновники США, може зруйнувати великі економіки, особливо в Європі, і навіть загрожувати стабільності світової фінансової системи”, – йдеться у повідомленні.

Росія може відповісти на економічний удар, припинивши постачання природного газу до Європи або здійснивши кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Також низка експертів сумніваються у тому, що адміністрація Байдена та її європейські союзники таки запровадять жорсткі санкції у разі, коли російські війська прорвуть кордон і рухатимуться до Києва.

Нагадаємо, західні партнери України неодноразово заявляли, що в разі нового нападу на Україну Росію очікують "небачені" досі санкції. Президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна

Деталі економічних наслідків для Росії вже оприлюднив Білий дім: зокрема, розглядається можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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