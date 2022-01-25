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Байден не відкидає запровадження санкцій проти Путіна в разі вторгнення РФ в Україну

Президент США вважає, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.

Байден не відкидає запровадження санкцій проти Путіна в разі вторгнення РФ в Україну
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Американські ЗМІ публікують відео, на якому журналіст запитує Байдена, який прийшов до магазину за покупками, чи допускає він можливість таких санкцій. "Так, це можливо", – відповів президент США.

Байден також припустив, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.

"Це все Путін. Я не думаю, що навіть його оточення знає напевно (що він планує зробити – ред.)", - сказав президент США.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про готовність уряду запровадити санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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