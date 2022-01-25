Байден не відкидає запровадження санкцій проти Путіна в разі вторгнення РФ в Україну

Президент США вважає, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.

Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Американські ЗМІ публікують відео, на якому журналіст запитує Байдена, який прийшов до магазину за покупками, чи допускає він можливість таких санкцій. "Так, це можливо", – відповів президент США.

Байден також припустив, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.

"Це все Путін. Я не думаю, що навіть його оточення знає напевно (що він планує зробити – ред.)", - сказав президент США.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про готовність уряду запровадити санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.