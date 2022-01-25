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До України прибула третя партія військової допомоги від США

Нова партія включає, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin та реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Фото: Ukrainian Military Pages

До Києва прибув третій літак з  військовою допомогою від Сполучених Штатів. Проце у Twitter повідомив міністроборони України Олексій Резніков.

"Джавеліни в Києві! Новий вантаж оборонної допомоги - пускові установки та ракети - загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-ї з великої "зграї птахів". Дякую нашому стратегічному партнеру США", - написав Резніков.

Як повідомив у Twitter журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер, нова партія включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Інформацію про прибуття в Україну "сотень ракет Javelin" підтвердив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

Як повідомляє портал Ukrainian Military Pages, на фото зроблених під час розвантаження літака можна побачити протитанкові ракети Javelin та одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та знищення легкоброньованих цілей.

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони. 

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від ША допомоги на суму більше 275 млн доларів. 

22 січня до України прибув перший літак із допомогою – 90 тоннами летальної зброї, а вже наступного дня – другий, також із летальною зброєю.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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