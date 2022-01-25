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У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію

Повністю без світла лишився Киргизстан. 

Бішкек, Киргизстан
Фото: EPA/UPG
Бішкек, Киргизстан

У Казахстані, Киргизстані та Узбекистані одночасно трапилося вимкнення електроенергії. Більшість споживачів у двомільйонному казахстанському місті Алмати лишилася без електропостачання.

Світло вимкнулось і в інших областях Казахстану, на території Узбекистану та повністю по Киргизстану, пише "Інтерфакс".

Адміністрація Алмати заявила, що перебої в місті виникли через "відключення по лінії Казахстанської компанії з управління електричними мережами".

"Впала напруга в мережі, спрацювали системи автоматичного частотного навантаження на підстанціях", – заявили в акіматі. 

Міненерго Киргизстану підтвердило, що без світла лишилася вся країна. Тут збій пояснили системним погашенням в енергосистемі Центральної Азії через спрацювання автоматики. Аеропорт працює на автономному забезпеченні.

На вулицях Бішкеку, Кизгизстан
Фото: EPA/UPG
На вулицях Бішкеку, Кизгизстан

Бішкек, Киргизстан
Фото: EPA/UPG
Бішкек, Киргизстан

На вулицях Бішкеку
Фото: EPA/UPG
На вулицях Бішкеку

Фото: EPA/UPG

В Узбекистані без енергії лишились Ташкент та ще кілька регіонів. Робота метро призупинена, світлофори вийшли з ладу. МінЖКГ попередило про можливі збої в подачі води та опалення.

Міненерго Узбекистану заявило, що перебої повʼязані з масштабною аварією в електромережах Казахстану. Казахстан, своєю чергою, звинувачує енергетиків Узбекистана та Киргизстана в "значному аварійному дисбалансі, створеному енергосистемою Центральної Азії".

Обʼєднана енергосистема Центральної Азії була створена за часів СРСР. Це блок енергосистем, що поєднує мережі Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану та Туркменістану. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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