Фото: EPA/UPG Бішкек, Киргизстан

У Казахстані, Киргизстані та Узбекистані одночасно трапилося вимкнення електроенергії. Більшість споживачів у двомільйонному казахстанському місті Алмати лишилася без електропостачання.

Світло вимкнулось і в інших областях Казахстану, на території Узбекистану та повністю по Киргизстану, пише "Інтерфакс".

Адміністрація Алмати заявила, що перебої в місті виникли через "відключення по лінії Казахстанської компанії з управління електричними мережами".

"Впала напруга в мережі, спрацювали системи автоматичного частотного навантаження на підстанціях", – заявили в акіматі.

Міненерго Киргизстану підтвердило, що без світла лишилася вся країна. Тут збій пояснили системним погашенням в енергосистемі Центральної Азії через спрацювання автоматики. Аеропорт працює на автономному забезпеченні.

Фото: EPA/UPG На вулицях Бішкеку, Кизгизстан

Фото: EPA/UPG Бішкек, Киргизстан

Фото: EPA/UPG На вулицях Бішкеку

Фото: EPA/UPG

В Узбекистані без енергії лишились Ташкент та ще кілька регіонів. Робота метро призупинена, світлофори вийшли з ладу. МінЖКГ попередило про можливі збої в подачі води та опалення.

Міненерго Узбекистану заявило, що перебої повʼязані з масштабною аварією в електромережах Казахстану. Казахстан, своєю чергою, звинувачує енергетиків Узбекистана та Киргизстана в "значному аварійному дисбалансі, створеному енергосистемою Центральної Азії".

Обʼєднана енергосистема Центральної Азії була створена за часів СРСР. Це блок енергосистем, що поєднує мережі Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану та Туркменістану.