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Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну"

Кремль відповів, що не глава Чечні формує зовнішню політику Росії.

Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну"
Фото: www.spbdnevnik.ru

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на місці президента РФ "давно забрав би Україну, направив би туди війська і навів порядок".

Відповідну заяву, зроблену в прямому ефірі, цитує РБК.

"От зараз придумали Україну. А що, Росія повинна поступатися західним країнам, які за 9000 кілометрів між Україною та Америкою? Америка захищає інтереси України, а найближчий сусід – це Росія для України, це словʼянські народи", – заявив Кадиров. 

Він додав, що "в Україні люди мають протистояти" Штатам.

"І от я б на місці президента, я давно б забрав Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо навіжені, продажні люди стоять на чолі держави і через цю державу загрожують безпеці нашої держави, а що, ми маємо мовчати, чи що?" – висловився він.

У Кремлі на це порадили Кадирову балотуватися в президенти, щоб бути на його місці, і сказали, що зовнішню політику Росії визначає зараз Володимир Путін.

Нагадаємо, чеченський лідер і раніше робив агресивні заяви стосовно України. Торік він сказав, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну необхідно буде "приєднати" до Росії.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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