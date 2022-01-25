Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну"

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на місці президента РФ "давно забрав би Україну, направив би туди війська і навів порядок".

Відповідну заяву, зроблену в прямому ефірі, цитує РБК.

"От зараз придумали Україну. А що, Росія повинна поступатися західним країнам, які за 9000 кілометрів між Україною та Америкою? Америка захищає інтереси України, а найближчий сусід – це Росія для України, це словʼянські народи", – заявив Кадиров.

Він додав, що "в Україні люди мають протистояти" Штатам.

"І от я б на місці президента, я давно б забрав Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо навіжені, продажні люди стоять на чолі держави і через цю державу загрожують безпеці нашої держави, а що, ми маємо мовчати, чи що?" – висловився він.

У Кремлі на це порадили Кадирову балотуватися в президенти, щоб бути на його місці, і сказали, що зовнішню політику Росії визначає зараз Володимир Путін.

Нагадаємо, чеченський лідер і раніше робив агресивні заяви стосовно України. Торік він сказав, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну необхідно буде "приєднати" до Росії.