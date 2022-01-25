Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
КМІС: відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки
КМІС: відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
СБУ: Харківщина готова до будь-яких надзвичайних ситуацій, ми маємо "козир у рукаві"
СБУ: Харківщина готова до будь-яких надзвичайних ситуацій, ми маємо "козир у рукаві"
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ГоловнаСвіт

Індекс S&P 500 зростає після найбільшого за рік падіння

Серед причин знження індексів у минулі дні - можливе російське вторгнення в Україну.

Індекс S&P 500 зростає після найбільшого за рік падіння
Фото: EPA/UPG

Американський фондовий індекс S&P 500 повернувся до зростання після найбільшого за останній рік падіння, повідомляє The New York Times.

Раніше в понеділок, S&P 500 знижувався на 10,9% порівняно із рекордним рівнем 3 січня. Втім ближче до закриття сесії він почав стрімко рости і за підсумками торгів піднявся на 0,3 відсотка.

Падіння такого масштабу, яке на Уолл-стріт називають корекцією, трапляється нечасто. Останній раз еталонний індекс S&P 500 коректувався в березні 2020 року, коли глобальні ринки охопила паніка через пандемію коронавірусу.

Це зниження відбулося, оскільки інвестори очікували, що ФРС цього року доведеться швидко підвищити процентні ставки, оскільки вона намагається опанувати інфляцію, яка досягла найвищого рівня за останні 40 років. 

Як повідомляє Reuters, падінню прибутковості казначейських облігацій США сприяла загроза російського вторгнення в Україну. Ймовірність розвитку такого сценарію призупинила їхнє недавнє зростання, яке чинило тиск на акції в останні місяці.

Нагадаємо, 19 січня на російському фондовому ринку стався найбільший з березня минулого року обвал. У вівторок, 18 січня, індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні - до позначки 3 тисячі 328 пунктів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також