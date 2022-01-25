Індекс S&P 500 зростає після найбільшого за рік падіння

Серед причин знження індексів у минулі дні - можливе російське вторгнення в Україну.

Американський фондовий індекс S&P 500 повернувся до зростання після найбільшого за останній рік падіння, повідомляє The New York Times.

Раніше в понеділок, S&P 500 знижувався на 10,9% порівняно із рекордним рівнем 3 січня. Втім ближче до закриття сесії він почав стрімко рости і за підсумками торгів піднявся на 0,3 відсотка.

Падіння такого масштабу, яке на Уолл-стріт називають корекцією, трапляється нечасто. Останній раз еталонний індекс S&P 500 коректувався в березні 2020 року, коли глобальні ринки охопила паніка через пандемію коронавірусу.

Це зниження відбулося, оскільки інвестори очікували, що ФРС цього року доведеться швидко підвищити процентні ставки, оскільки вона намагається опанувати інфляцію, яка досягла найвищого рівня за останні 40 років.

Як повідомляє Reuters, падінню прибутковості казначейських облігацій США сприяла загроза російського вторгнення в Україну. Ймовірність розвитку такого сценарію призупинила їхнє недавнє зростання, яке чинило тиск на акції в останні місяці.

Нагадаємо, 19 січня на російському фондовому ринку стався найбільший з березня минулого року обвал. У вівторок, 18 січня, індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні - до позначки 3 тисячі 328 пунктів.