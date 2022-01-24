"Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи

Російський концерн "Газпром" заявив про історичні мінімуми запасів газу в ПСГ Європи та України. За даними холдингу, зокрема, з європейських ПСГ відібрали понад 70% від обсягу газу, закачаного у літній сезон.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

"З 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських ПСГ перейшов у ділянку рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень. На 22 січня запаси вже на 1,85 млрд куб. м менші від мінімального показника на цю дату", – сказано в повідомленні.

Окремо наголошується, що заповненість підземних сховищ Німеччини опустилася до 41,8%.

На 22 січня обсяг активного газу в європейських сховищах був на 26% (на 14,9 млрд куб. м) меншим від торішнього рівня, відбір досяг 71,8% або 34,3 млрд куб. м газу, повідомляє "Газпром" із посиланням на дані Gas Infrastructure Europe.

Водночас, заповненість українських ПСГ також перебуває на мінімальних рівнях, стверджують у "Газпромі".

Як повідомляли, в Євросоюзі припускають, що Росія намагається чинити тиск на Європу, щоб добитися сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Через зменшення російським "Газпромом" постачання газу до ЄС через Польщу та Україну наприкінці 2021-го Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ.