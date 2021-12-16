"Північний потік - 2" не буде сертифікований до літа 2022 року

Процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2" затягнеться до літа 2022 року.

Про це повідомив у четвер, 16 грудня, президент німецького мережевого агентства Bundesnetzagentur (BNetzA) Йохен Хоманн.

"У першій половині [2022 року] рішень не буде", - цитує його агентство Reuters.

Сертифікацію "Північного потоку - 2" призупинили через швейцарську реєстрацію компанії Nord Stream 2 AG. Оператором газопроводу має бути німецька юридична особа, і, за словами Хоманна, Nord Stream 2 AG почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині згідно з вимогами місцевого законодавства.

Процес буде на паузі, поки не завершиться передача основних активів та персоналу в дочірнє підприємство. Рішення німецького регулятора потім ще повинна буде розглянути Європейська комісія.

Nord Stream 2 AG - проєктна компанія, створена для планування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія ПАТ "Газпром".

Нагадаємо, що у вересні 2021 року німецький регулятор Bundesnetzagentur почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2". На розгляд цього питання агентство мало чотири місяці.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.