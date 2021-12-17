Інноваційний IQ-офіс в м. Городок на Хмельниччині стане потужним інтелектуальним хабом, який залучатиме в регіон перспективних кадрів у сфері інформаційних технологій з усієї України.

Тут буде сконцентровано “мозковий центр” групи компаній “Епіцентр”. Він об'єднає під одним дахом понад 600 фахівців ІТ-департаменту компанії, діджитал-департаменту, відділу контенту, автоматичного замовлення товарів, центру комунікацій тощо.

“IQ-офіс стане “магнітом” для залучення перспективних кадрів, які працюватимуть на благо міста та дадуть йому новий поштовх у розвитку. Ми не тільки гарантуємо привабливі ринкові зарплати, надзвичайно комфортні робочі місця, ми створюємо новий формат технологічного офісу. І хочемо, щоб інші інвестори, за нашим прикладом, також вкладалися у розвиток регіональних центрів”, - говорить співзасновниця групи компаній “Епіцентр К” Галина Герега.

Загалом у проєкт, реалізація якого тривала 1,5 року, інвестовано 350 млн грн. Це рекордні для Городка інвестиції, які перевищують річний бюджет міста. Компанія здійснила повну реновацію напівзруйнованої будівлі управління верстатобудівного заводу, вдихнувши нове життя в цю знакову для місцевих жителів споруду.

“Ми зберегли історичну будівлю, повністю оновивши її внутрішній простір та перетворили його на сучасний технологічний офіс площею 6300 кв. м з просторими open space, місцями для відпочинку та навіть гейм-кімнатами”, - зазначив співзасновник групи компаній “Епіцентр К” Олександр Герега.

Загалом при реалізації проєкту використано майже 500 тонн металу, 1500 куб. м бетону, 35 км електрокабелів.

Поверховість IQ-офісу склала сім поверхів. На даху облаштовано власну котельню, яка обслуговуватиме весь інноваційний центр. А всередині офісу встановлено систему “розумний дім”, найсучасніші системи вентиляції, кондиціювання, освітлення та опалення.

Внутрішні інтер’єри виконані у стилі кубізму. На стінах зображені відомі постаті світу технологій: Стів Джобс, Марк Цукерберг, Ілон Маск, Джеф Безос, Альберт Ейнштейн тощо.

Робочий простір IQ-офісу організовано у форматі зон open space з кількома окремими кабінетами та креативними зонами релаксу. Тут розмістилися такі робочі локації як IT-Hub, контакт-центр ГК «Епіцентр», Digital Innovation Hub та центр Business Data Analytics.

Також проєктом передбачені навколо IQ-офісу сучасні зони відпочинку. Для власників електромобілів на паркінгу встановлені електрозарядки.

У перспективі поруч з офісом планується будівництво готелю.