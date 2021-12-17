Шмигаль: проблема з вугіллям на сьогодні вирішена

Україна видобуває та імпортує 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблема з нестачею вугілля в Україні на сьогодні вирішена.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Що стосується наявності вугілля, на сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн тонн на місяць, з вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена", - сказав Шмигаль.

Таким чином він прокоментував лист СБУ, яка нібито попередила уряд про загрозу зупинки теплогенеруючих підприємств через відсутність палива.

Шмигаль повідомив, що запасів газу також достатньо вистачає, щоб спокійно пройти опалювальний сезон.

"Всі необхідні рішення для того, щоб забезпечити стабільність енергосистеми урядом приймаються в оперативному порядку", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що запаси вугілля на ТЕС в Україні зараз нижчі від мінімально допустимого рівня.

Для економії вугілля держава збільшила виробництво електроенергії на атомних станціях. Зараз вони працюють 14-ма енергоблоками з 15-ти.