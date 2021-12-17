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У Нафтогазі визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення

За останній рік ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів. 

У Нафтогазі визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Юрій Вітренко
Фото: Капітал

У НАК "Нафтогаз України" не вистачить надовго власного ресурсу, аби покривати різницю між ринковою вартістю газу та чинними тарифами. Наразі населення платить за газ 8 грн за кубометр, тоді як ринкова ціна газу становить 45 грн. 

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"За останній рік - за один тільки рік! - ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів. Зараз держава, національна компанія роблять так, щоб люди не сплачували більше у сім разів. Зробили так, щоб за тепло люди сплачували стільки ж, скільки платили минулого року. На газ ціна роздрібна - 8 грн. При тому, що ринкова ціна - 45 грн. Різниця, яку фактично економлять українські споживачі, - це все ресурс НАК "Нафтогаз". Через те, що ми цей ресурс забезпечуємо за ціною 7,42 грн для потреб населення - ця різниця колосальна. Це десятки мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону", - сказав Вітренко.

Він зауважив, що за таких високих цін "Нафтогаз" довго не зможе покривати різницю.

"Ми чесно кажемо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: з депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела і використання коштів, зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як проживати", - сказав Вітренко. 

Нагадаємо, під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть ані для населення, ані для бюджетних установ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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