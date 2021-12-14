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Ціна газу в Європі за день зросла на 11% і перевищила $1500/тис. куб

Ціни підскочили після коментарів нової глави німецького МЗС про готовність блокувати "Північний потік-2" в разі нападу Росії на Україну.

Ціна газу в Європі за день зросла на 11% і перевищила $1500/тис. куб
Фото: EPA/UPG

Спотова ціна газу в Європі лише за один день додала 11% (до ціни закриття попереднього дня) і наприкінці торгів перевищила 1500 доларів США за тисячу кубометрів.

Увечері 14 грудня ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула 128,68 євро за МВт-год, тобто 1504 долари за тисячу кубометрів, передає "Інтерфакс-Україна".

У листопаді контракт "на добу наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1158 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $515.

13 грудня ціни підскочили після коментарів нової глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік-2". Вона заявила, що в разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2".

Цього тижня серйозно знизилася генерація з відновлюваних джерел. У понеділок,13 грудня, вклад вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі становив лише 10,1% при середньому значенні 15,6% минулого тижня (6-12 грудня), свідчать дані асоціації WindEurope.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи сягнув позначки 62,41% від їхньої максимальної місткості (дані на ранок понеділка), що на 16,8 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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