Ціна газу в Європі за день зросла на 11% і перевищила $1500/тис. куб

Ціни підскочили після коментарів нової глави німецького МЗС про готовність блокувати "Північний потік-2" в разі нападу Росії на Україну.

Спотова ціна газу в Європі лише за один день додала 11% (до ціни закриття попереднього дня) і наприкінці торгів перевищила 1500 доларів США за тисячу кубометрів.

Увечері 14 грудня ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула 128,68 євро за МВт-год, тобто 1504 долари за тисячу кубометрів, передає "Інтерфакс-Україна".

У листопаді контракт "на добу наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1158 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $515.

13 грудня ціни підскочили після коментарів нової глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік-2". Вона заявила, що в разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2".

Цього тижня серйозно знизилася генерація з відновлюваних джерел. У понеділок,13 грудня, вклад вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі становив лише 10,1% при середньому значенні 15,6% минулого тижня (6-12 грудня), свідчать дані асоціації WindEurope.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи сягнув позначки 62,41% від їхньої максимальної місткості (дані на ранок понеділка), що на 16,8 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.