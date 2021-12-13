"Укрзалізниця" запустила найдовший пасажирський рейс протяжністю 1806 км

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У понеділок, 13 грудня, у перший рейс вирушив поїзд №5/6 Маріуполь - Рахів. Це найдовший пасажирський маршрут в Україні, його протяжність становить 1806 км.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Як і обіцяли, з нових вагонів, які купуємо за бюджетні кошти, формуємо надважливі соціальні маршрути. Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України", - заявив з цього приводу член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

У складі поїзда плацкартні вагони, купе та люкс. Нові купейні вагони обладнані сповивальними столиками, сучасними туалетами, системами відеоспостереження в зонах спільного користування, системою кондиціювання повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією в кожному купе, мають збільшений обсяг багажного відділення. Також вони мають покращене освітлення: всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Час у дорозі - більше доби.

З Маріуполя він відправляється о 8:08 ранку, а в Рахів прибуває в 11:42 наступного дня (27 год. 34 хв). У зворотньому напрямку поїзд відправляється о 12:40, а прибуває в 17:26 наступного дня (28 год. 46 хв).

Нагадаємо, що у 2021 році до 30-річчя незалежності України Кабмін створив трансукраїнську магістраль М-30, об'єднавши дороги М-04 і М-12. Її загальна протяжність становить 1418,2 км, а з під'їздами до Вінниці, Хмельницького, Луганська, аеропорту "Хмельницький" і обходом Дніпра - 1446,6 км.