Транзит газу з Росії може припинитися цієї зими, – Макогон

Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключає, що Росія цієї зими може зупинити транзит газу через територію України, але сподівається, що цього не станеться.

Про це він сказав у інтерв'ю "Бізнес Цензору".

"Ми бачимо, що в останні місяці посилився тиск на Україну по всіх напрямках. Це і припинення експорту енергетичного вугілля в Україну з РФ, і стягування військ на кордон, і блокування експорту вугілля з Казахстану. З огляду на всі ці події не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Тоді вже будуть скинути всі маски – це буде відкрита, нічим не обґрунтована агресія. Я сподіваюсь, що до цього не дійде", - заявив Макогон.

За його словами, газотранспортна система України зможе працювати без транзиту, але економіка держави зіткнеться з дефіцитом чи занадто високими цінами на газ.

"Тиск в трубі створює не транзит, а наші компресорні станції. Скільки газу заходить зі сходу, стільки виходить на заході. Проблема лише одна - щоб в трубі був газ. Газ в трубі з’являється від трьох основних джерел: власний видобуток, ПСГ та імпорт. Тобто, нам потрібно урівноважити споживання і обсяги надходження газу в ГТС", - додав Макогон.

Нагадаємо, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у листопаді 2021 року заявив, що Україна хоче продовжити транзитний контракт з "Газпромом" на 15 років і пропонує збільшити його до 60 млрд кубометрів на рік. В Росії поки що відмовляються починати переговори про продовження транзиту.

За даними української та західним розвідок, Росія розглядає варіант з повномасштабним вторгненням в Україну у січні-лютому у 2021 року.