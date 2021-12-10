Індустріальні парки створить понад 50 тисяч робочих місць, - Чернишов

Протягом найближчих років планується побудувати інфраструктуру для створення не менш ніж 25-ти індустріальних парків, що забезпечить для країни додатково понад 50 тисяч робочих місць та ще 150-200 тисяч — у суміжних галузях. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Мережа з не менш ніж 25-ти індустріальних парків створить понад 50 тисяч робочих місць. Це не враховуючи зайнятість людей у суміжних галузях. Йдеться про мультиплікатор в економіці. Адже одне робоче місце в індустріальному парку створює 3-4 робочих місця у суміжних секторах — будівництві, логістиці, консалтингу. Також важливо, щоб в індустріальних парках робили акцент на виготовленні товарів з високою доданою вартістю. У результаті такі майданчики вже в найближчій перспективі здатні будуть розкрити економічний, науковий та інвестиційний потенціал громад і стати своєрідним “щепленням” проти трудової міграції», — підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до ЗУ №4416-1 «Про індустріальні парки». Документ запроваджує фінансові, інфраструктурні та інституційні стимули для інвесторів в індустріальні парки.

Наразі очікуються для розгляду у першому читанні законопроєкти 5688 та 5689, які запровадять фіскальні стимули. Йдеться про звільнення від податку на прибуток резидентів індустріальних парків на десять років за його реінвестування в розвиток, звільнення від оподаткування митом та ПДВ ввезення нового устаткування для власного використання, встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням громади.