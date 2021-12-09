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Новим бізнес-омбудсменом стане колишній посол Канади в Україні

Роман Ващук замінить поляка Марчіна Свєнчіцького.

Новим бізнес-омбудсменом стане колишній посол Канади в Україні
Фото: mil.gov.ua

Кабінет Міністрів 9 грудня затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена про обрання нового бізнес-омбудсмена.

Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, замість Марчіна Свєнчіцького цю посаду має обійняти колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

Канадський дипломат українського походження Роман Ващук був послом в Україні в 2014-2019 роках. Після завершення місії пішов на пенсію.

Кабінет міністрів створив раду бізнес-омбудсмена як постійний консультативно-дорадчий орган у 2014 році, кошти для його фінансування виділив ЄБРР. Наприкінці того самого року колишній єврокомісар Альгірдас Шемета був призначений бізнес-омбудсменом для боротьби з корупцією в Україні. До цього обіймав посаду комісара ЄС з питань оподаткування, з митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством.

Марчін Свєнчіцький обіймає посаду бізнес-омбудсмена України з жовтня 2019 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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