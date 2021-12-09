Новим бізнес-омбудсменом стане колишній посол Канади в Україні

Кабінет Міністрів 9 грудня затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена про обрання нового бізнес-омбудсмена.

Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, замість Марчіна Свєнчіцького цю посаду має обійняти колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

Канадський дипломат українського походження Роман Ващук був послом в Україні в 2014-2019 роках. Після завершення місії пішов на пенсію.

Кабінет міністрів створив раду бізнес-омбудсмена як постійний консультативно-дорадчий орган у 2014 році, кошти для його фінансування виділив ЄБРР. Наприкінці того самого року колишній єврокомісар Альгірдас Шемета був призначений бізнес-омбудсменом для боротьби з корупцією в Україні. До цього обіймав посаду комісара ЄС з питань оподаткування, з митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством.

Марчін Свєнчіцький обіймає посаду бізнес-омбудсмена України з жовтня 2019 року.