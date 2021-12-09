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Італія оштрафувала Amazon на €1,1 млрд

Покарання пов'язане з просуванням складської програми Fulfilment by Amazon.

Італія оштрафувала Amazon на €1,1 млрд
Логотип Amazon біля логістичного центру компанії у місті Верне, Німеччина
Фото: EPA/UPG

Італійський антимонопольний регулятор AGCM оштрафував американську компанію Amazon.com Inc. на 1,13 млрд євро за зловживання домінантним становищем на ринку, яке завдало збитків логістичним операторам, що працюють у сфері електронної комерції.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Amazon займає домінантне становище на італійському ринку посередницьких послуг для онлайн-маркетплейсів і зловживала ним, просуваючи використання продавцями її власного логістичного сервісу Fulfilment by Amazon (FBA) на шкоду інтересам конкурентних логістичних операторів, ще більше зміцнюючи свої позиції на ринку", - йдеться у заяві AGCM.

У розслідуванні, розпочатому в 2019 році, регулятор дійшов висновку, що Amazon покращує видачу пропозицій продавців, які використовують її власний сервіс доставки, у пошукових запитах на Amazon.it.

Практики Amazon також завдали шкоди іншим онлайн-маркетплейсам, оскільки позбавляли продавців, що працюють з її сервісами, стимулів для продажу товарів на конкурентних платформах, вважає AGCM.

Регулятор вимагає від Amazon зміни практик.

У листопаді цього року AGCM також оштрафував Amazon та Apple Inc. на загальну суму 203 млн євро за змову з метою виключення реселерів продукції Apple, а також бренду Beats, що належить їй, з італійського сегменту Amazon.

Нагадаємо, що у червні 2021 року стало відомо про те, що Amazon можуть оштрафувати на 425 млн доларів за порушення європейського регламенту про захист даних Євросоюзу (GDPR).

За кілька місяців перед тим Amazon виграв апеляцію в європейському суді на рішення від 2017 року, яке зобов'язувало її сплатити 250 млн євро податку в Люксембурзі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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