Україна скасувала 35%-ве спецмито на автобуси та вантажівки з Білорусі

Мито ввели у квітні 2021 року, але вже у травні суд зупинив його дію.

Фото: tdmaz.com.ua Вантажівка МАЗ на виставці в Мінську

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасувала 35%-ве спеціальне мито на автобуси, тролейбуси, вантажівки, самоскиди, автомобілі спеціального призначення походженням з Білорусі.

Рішення опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр" від 8 грудня і набуло чинності.

Україна ввела це мито в квітні 2021 року у відповідь на штучні бар'єри, які Білорусь застосувала відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів, встановивши утилізаційний збір, та нерівні умови участі в державних закупівлях.

Рішення МКМТ було оскаржено в суді дистриб'ютором вантажних автомобілів МАЗ на території України – компанією "Торговий дім «МАЗ-Україна»". У забезпечення позову 6 травня 2021 року Окружний адмінсуд Києва призупинив дію рішення комісії, і пізніше його позицію підтримали Шостий апеляційний адміністративний суд та Верховний Суд.

Суди дійшли висновку, що МКМТ застосувала спецмита з порушенням зобов'язань за договором про зону вільної торгівлі та порушенням вимог Митного кодексу.

Нагадаємо, що недавно львівська мерія відмовилася купувати білоруські автобуси МАЗ, щоб не фінансувати режим Олександра Лукашенка.