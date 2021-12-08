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Україна скасувала 35%-ве спецмито на автобуси та вантажівки з Білорусі

Мито ввели у квітні 2021 року, але вже у травні суд зупинив його дію.

Вантажівка МАЗ на виставці в Мінську
Фото: tdmaz.com.ua
Вантажівка МАЗ на виставці в Мінську

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасувала 35%-ве спеціальне мито на автобуси, тролейбуси, вантажівки, самоскиди, автомобілі спеціального призначення походженням з Білорусі.

Рішення опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр" від 8 грудня і набуло чинності.

Україна ввела це мито в квітні 2021 року у відповідь на штучні бар'єри, які Білорусь застосувала відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів, встановивши утилізаційний збір, та нерівні умови участі в державних закупівлях.

Рішення МКМТ було оскаржено в суді дистриб'ютором вантажних автомобілів МАЗ на території України – компанією "Торговий дім «МАЗ-Україна»". У забезпечення позову 6 травня 2021 року Окружний адмінсуд Києва призупинив дію рішення комісії, і пізніше його позицію підтримали Шостий апеляційний адміністративний суд та Верховний Суд.

Суди дійшли висновку, що МКМТ застосувала спецмита з порушенням зобов'язань за договором про зону вільної торгівлі та порушенням вимог Митного кодексу.

Нагадаємо, що недавно львівська мерія відмовилася купувати білоруські автобуси МАЗ, щоб не фінансувати режим Олександра Лукашенка.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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