Wizz Air скасувала 20 рейсів з України до весни

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала 20 напрямків з України у період з січня до березня 2022 року.
Скасовано частину рейсів з усіх міст України, з яких Wizz Air виконує польоти: Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, повідомляє Lowcostavia.
З Києва з середини січня і до березня Wizz Air припинить виконання рейсів в Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце. Зі Львова скасовані рейси в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт. З Харкова – Рим, Відень, Дортмунд, з Одеси – Абу-Дабі та Будапешт, з Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт.
Враховуючи попередні скасування та перенесення рейсів Wizz Air у період із середини січня і до березня не буде виконувати жодного рейсу з Запоріжжя і з Одеси (за виключенням рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити дещо раніше – з 10 лютого).
Перелік та період скасування рейсів Wizz Air:
- Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня
- Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня
- Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня
- Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня
- Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня
- Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня
- Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня
- Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня
- Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня
- Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого
- Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня
- Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня
- Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня
- Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня
- Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого
- Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого
- Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня
- Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня
- Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня
- Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня
Також авіакомпанія Wizz Air вже декілька разів переносила початок польотів на нових напрямках. У серпні та вересні 2021 року Wizz Air скасувала та перенесла відновлення ще низки рейсів до березня 2022 року:
- Київ – Катанія
- Львів – Біллунн – скасовано з 8 січня до 26 березня
- Львів – Катовіце – скасовано з 4 січня до 6 березня
- Львів – Лісабон
- Львів – Таллінн
- Львів – Катанія
- Одеса – Венеція – скасовано з 6 січня до 27 березня
- Одеса – Мілан (Мальпенса) – скасовано з 10 січня до 26 березня
- Одеса – Берлін (Бранденбург) – скасовано з 6 січня до 27 березня
- Одеса – Болонья
- Одеса – Вроцлав
- Одеса – Братислава
- Харків – Венеція
- Запоріжжя – Мілан
- Запоріжжя – Дортмунд
Також наразі повністю відсутні в продажу квитки на рейси:
- Київ – Ганновер
- Львів – Верона
- Львів – Щецин
Перелічені вище на вказані періоди вже недоступні для бронювання. Отже, загалом Wizz Air скасувала понад 35 маршрутів з України до березня наступного року.
Авіакомпанія Wizz Air наразі не коментує скасування та зміни в розкладі такої значної кількості рейсів.
Зараз у розкладі авіакомпанії Wizz Air налічується майже 120 напрямків з України.
Нагадаємо, у жовтні Wizz Air оголосила про відкриття 26 нових рейсів з України, а згодом додала рейси Київ – Паланга та Львів – Валенсія.