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Wizz Air скасувала 20 рейсів з України до весни

Зміни стосуються всіх міст України, з яких Wizz Air виконує польоти.

Wizz Air скасувала 20 рейсів з України до весни
Фото: EPA/UPG

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала 20 напрямків з України у період з січня до березня 2022 року.

Скасовано частину рейсів з усіх міст України, з яких Wizz Air виконує польоти: Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, повідомляє Lowcostavia.

З Києва з середини січня і до березня Wizz Air припинить виконання рейсів в Салоніки, Венецію,  Неаполь, Нюрнберг та Катовіце. Зі Львова скасовані рейси в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт. З Харкова – Рим, Відень, Дортмунд, з Одеси – Абу-Дабі та Будапешт, з Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт.

Враховуючи попередні скасування та перенесення рейсів Wizz Air у період із середини січня і до березня не буде виконувати жодного рейсу з Запоріжжя і з Одеси (за виключенням рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити дещо раніше – з 10 лютого).

Перелік та період скасування рейсів Wizz Air:

  • Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня
  • Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня
  • Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня
  • Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня
  • Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня
  • Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня
  • Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня
  • Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня
  • Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня
  • Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого
  • Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня
  • Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня
  • Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня
  • Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня
  • Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого
  • Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого
  • Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня
  • Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня
  • Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня
  • Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня

Також авіакомпанія Wizz Air вже декілька разів переносила початок польотів на нових напрямках. У серпні та вересні 2021 року Wizz Air скасувала та перенесла відновлення ще низки рейсів до березня 2022 року:

  • Київ – Катанія
  • Львів – Біллунн – скасовано з 8 січня до 26 березня
  • Львів – Катовіце – скасовано з 4 січня до 6 березня
  • Львів – Лісабон
  • Львів – Таллінн
  • Львів – Катанія
  • Одеса – Венеція – скасовано з 6 січня до 27 березня
  • Одеса – Мілан (Мальпенса) – скасовано з 10 січня до 26 березня
  • Одеса – Берлін (Бранденбург) – скасовано з 6 січня до 27 березня
  • Одеса – Болонья
  • Одеса – Вроцлав
  • Одеса – Братислава
  • Харків – Венеція
  • Запоріжжя – Мілан
  • Запоріжжя – Дортмунд

Також наразі повністю відсутні в продажу квитки на рейси:

  • Київ – Ганновер
  • Львів – Верона
  • Львів – Щецин

Перелічені вище на вказані періоди вже недоступні для бронювання. Отже, загалом Wizz Air скасувала понад 35 маршрутів з України до березня наступного року.

Авіакомпанія Wizz Air наразі не коментує скасування та зміни в розкладі такої значної кількості рейсів.

Зараз у розкладі авіакомпанії Wizz Air налічується майже 120 напрямків з України.

Нагадаємо, у жовтні Wizz Air оголосила про відкриття 26 нових рейсів з України, а згодом додала рейси Київ – Паланга та Львів – Валенсія.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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