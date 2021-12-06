У Тернополі збудували найбільшу транспортну розв’язку Західної України

Конструкція дворівневої розв’язки включає 2 шляхопроводи і 6 смуг для руху, розміщених на одному рівні з під’їзними шляхами.

У Тернополі завершили будівництво дворівневої дорожньої розв’язки на Гаївському перехресті. Новий Гаївський міст став частиною міжнародної траси і найбільшою дорожньою розв’язкою Західної України. Як розповів голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, її відкрили завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«З державного бюджету на будівництво Гаївського мосту виділено 190 млн грн. Ми розуміємо, що місцеві бюджети не спроможні тягнути на собі такі об’єкти. Тому держава прийшла на допомогу. Це є знаковий об’єкт, покращення інфраструктури, безпека для громадян», - каже він.

Конструкція дворівневої розв’язки включає 2 шляхопроводи і 6 смуг для руху, розміщених на одному рівні з під’їзними шляхами.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, 70% транспорту, який рухається розв’язкою – транзитний, адже тут проходить траса М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, що з’єднує Схід і Захід країни.

Розвиток інфраструктури буде продовжено. За програмою «Велике будівництво» також планують збудувати нову об’їзну, яка сполучатиме міжнародні траси М-19 і М-30.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтують і збудують 24 тис. км автомобільних доріг до кінця 2024 року.